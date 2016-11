Professores da Ufam não aderem à greve nacional

Professores da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) decidiram não acatar a greve dos docentes em todo país durante uma assembleia geral realizada, na tarde desta quinta-feira (24), no hall do Instituto de Ciências Humanas e Letras (ICHL), localizado no Coroado, Zona Leste da cidade.

Foram 102 votos a favor do movimento paredista e 115 votos contrários à deflagração da greve. O objetivo da paralisação era intensificar a ofensiva para barrar a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 55/16, além da reforma trabalhista e da Previdência e a Medida Provisória (MP) 746 que prevê a Reforma do Ensino Médio.

Se os profissionais acatassem a greve, as aulas na universidade seriam paralisadas imediatamente. Independente da Ufam não aderir à greve dos docentes, nesta sexta-feira (25), as atividades na instituição serão paralisadas em decorrência de uma paralisação do movimento geral que será realizada em todo o país.

O ‘Ocupa Manaus contra a PEC 55’ é contra a Proposta de Emenda à Constituição que limita por 20 anos os gastos primários. A movimento pacifico ocorrerá na avenida Boulevard Álvaro Maia, nas imediações do Cemitério São João Batista, com concentração a partir das 8h. O ato deve encerrar ao meio dia.

Esta é a segunda manifestação promovida pela Frente de Lutas ‘Fora Temer’ Manaus neste mês contra uma série de medidas apresentadas pelo governo contra os trabalhadores e estudantes brasileiros, entre elas o Projeto de Lei (PLS 193/2016), que institui o programa ‘Escola Sem Partido’, mais conhecido como ‘Lei da Mordaça’.

Interior

Também nesta sexta, será a vez dos docentes do Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente (IEAA), unidade acadêmica da Ufam em Humaitá, decidirem sobre a pauta. A assembleia, que será realizada no auditório da Circular Municipal da universidade, ocorre no mesmo dia da paralisação nacional dos trabalhadores contra a PEC 55 e a medida provisória.

