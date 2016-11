Professores da Ufam decidem sobre greve nesta sexta

Na próxima sexta-feira (18), às 14h30, a Associação dos Docentes da Universidade Federal do Amazonas (Adua) realiza nova rodada de Assembleia Geral (AG) no hall do Instituto de Ciências Humanas e Letras (ICHL), setor norte do campus universitário. A categoria deve deliberar sobre indicativo de greve na instituição.

A convocatória da Adua atende à indicação do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes-SN) para que as seções sindicais deliberem sobre a possibilidade ou não de deflagração de greve, em conjunto com outras entidades do setor da Educação, contra a PEC 55/2016 – que limita por 20 anos os gastos primários – e a MP 746 (Reforma do Ensino Médio).

Cabe esclarecer que o Sindicato Nacional está empenhado na construção da greve geral dos trabalhadores, a partir da ampla adesão de sua base, como ação para enfrentar todas as medidas que retiram direitos de servidores públicos e também de trabalhadores da iniciativa privada, e não em um movimento paredista setorizado.

De igual maneira, a Adua já havia deliberado, por meio da AG dos docentes, adesão à construção da greve geral, com paralisação das atividades durante dois dias – um deles ocorrido na última sexta (11), com ato que reuniu centenas de trabalhadores no Centro de Manaus, em Parintins e em Humaitá.

Levantamento feito pelo Sindicato Nacional até a tarde desta segunda (14) dá conta que docentes de 25 Instituições de Ensino Superior (IES) já aprovaram deflagração de greve, dentre as quais 18 universidades com as atividades paralisadas, enquanto sete decidiram iniciar a greve nos próximos dias.

Com informações da assessoria