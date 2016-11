Professores da UEA suspendem as atividades nesta sexta

Os professores da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) irão paralisar as atividades, na sexta-feira (11). A falta de pagamento dos cursos de oferta especial, professores sem promoção na carreira, cortes de benefícios, precarização da estrutura física dos prédios são alguns dos motivos da paralisação.

Durante a interrupção os professores realizarão atividades de mobilização em unidades do interior como Tefé e Parintins, e em Manaus, com um ato público na praça Heliodoro Balbi (praça da Polícia), Centro, a partir das 8h, e à tarde, atividades culturais, a partir das 18h, no estacionamento da Escola Normal Superior (ENS), na avenida Djalma Batista, Chapada, Zona Centro-Sul,

Após reiteradas tentativas de negociação com a reitoria da UEA e com o governo do Estado, a categoria deliberou pela paralisação das atividades dos professores com mobilização da comunidade acadêmica.

Oficialmente, os professores pleiteiam: o pagamento das aulas ministradas nos cursos de oferta especial, em 2015 e 2016, o pagamento dos dissídios de maio de 2015 a maio de 2016, o cumprimento das promoções horizontais e verticais e seu pagamento, a manutenção do ticket alimentação e a correção e republicação das tabelas de remuneração dos docentes.