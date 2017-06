Professores da rede municipal terão curso de pós-graduação pela UEA

Professores farão o curso na própria instituição onde trabalham – Foto: Divulgação

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), divulgará nesta segunda-feira (12) abertura do edital do curso de especialização em Gestão de Projetos e Formação Docente, às 14h desta segunda-feira, 12/6, no auditório do anexo da Escola Normal Superior da UEA, no Bairro Djalma Batista, zona Centro-Sul.

O curso é direcionado aos educadores da rede municipal de ensino que atuam em escolas em que acontece o Projeto Oficina de Formação em Serviço (OFS), o qual tem como princípio o fomento à pesquisa, formações continuadas e desenvolvimento de metodologias de ensino voltadas para a sala de aula dentro da própria escola.

A especialização, que é fruto de uma parceria entre a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e a Semed, tem a finalidade de promover processos reflexivos e críticos sobre o currículo adotado pela rede e uma formação inter e transdisciplinar com os profissionais da educação do município de Manaus.

O curso de especialização será na própria unidade de ensino que educador atua e terá 420 horas de carga horária, dividas em aulas presenciais e à distância, dadas em um ambiente virtual.

Com informações da assessoria