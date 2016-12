Professores da rede municipal recebem prêmio ‘Destaques Pedagógicos 2016’

A Prefeitura de Manaus homenageou, na noite desta quarta-feira (7), 24 professores, da rede municipal de ensino, que realizaram trabalhos de destaques no ano letivo de 2016. Os profissionais premiados fazem parte, agora, da Galeria ‘Obrigado, Professor’, inaugurada em 2012, no hall do segundo andar, da sede da Secretaria Municipal de Educação (Semed), no Parque Dez, Zona Centro-Sul.

Os profissionais receberam o prêmio ‘Destaques Pedagógicos 2016’, instituído em 2010, que tem como objetivo valorizar o professor como principal agente no processo da melhoria da qualidade do ensino e reconhecê-los pelos resultados das práticas relevantes realizadas nas unidades escolar, além de divulgar e difundir as experiências educativas de qualidade executadas nas escolas da rede e que contribuíram para o alcance de marcas positivas, como os números do Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico (Ideb), 2015.

“Nós temos muito a comemorar este ano e por isso fomos destaque nacional pelo que os professores fizeram pela educação. Só tenho a agradecer a todos pelo empenho e o esforço de fazer nossa educação cada vez melhor. Ganhamos até uma competição nacional de robótica, inclusive de escolas particulares que teoricamente deviam estar na nossa frente”, declarou o prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB), em discurso aos presentes na solenidade.

“Isso prova que podemos fazer educação pública de qualidade em um país chamado Brasil, em um estado chamado Amazonas e uma cidade chamada Manaus”, destacou Neto.

Com informações da assessoria