Professora em Manaus oferece R$ 2 mil de recompensa para quem encontrar gatinho desaparecido

Triste com o desaparecimento de seu gato de estimação, a professora universitária, Nereyda Barros, está oferecendo a quantia de R$ 2 mil de recompensa para quem encontrá-lo. O animal desapareceu, na última terça-feira (15), do conjunto Vila da Barra, Zona Centro-Sul de Manaus.

Conforme a professora, o gatinho que tem sete meses e se chama ‘ Lip”, costumava sair para brincar na rua, mas sempre retornava para casa. “Ele pulava a grade e saia para brincar, mas sempre voltava para casa. Quando cheguei em casa na terça-feira (15), achei estranho que ele não viesse me encontrar como de costume, porém, imaginei que estivesse brincando fora de casa. Depois de duas horas comecei ficar preocupada, pois estava demorando para voltar. Saí para procurá-lo e não o encontrei”, lamentou.

Nereyda Barros diz que o gatinho entrou na sua vida de forma inusitada e especial.” O meu marido trabalha no Centro e quando estava na avenida Getúlio Vargas ouviu miados vindos do interior do carro. Ele saiu, olhou ao redor do carro e não viu nada. Quando estava na Djalma Batista, o miado ficou mais alto, então ele resolveu parar e entrar em uma oficina. Quando o mecânico abriu o capô, encontrou o gato perto do motor do carro. Ele estava todo sujo de graxa e com a barriga queimada. Ele o trouxe para casa e cuidamos dele, da melhor forma possível. Até hoje ele mamava leite na nossa mão.” lembra emocionada.

A professora conta ainda que seus outros animais domésticos, uma cachorrinha e outro gatinho, também sentem falta de “Lip”. “Eles ficam procurando por ele pela casa. É muito triste isso, uma violência emocional. O Lip é castrado e treinado para responder quando o chamamos. A gente acredita que ele não foi atropelado, pois se tivesse sido, o corpo já teria aparecido. Primeiro oferecemos R$ 1 mil de recompensa para quem o encontrasse. Agora resolvemos aumentar a recompensa para R$ 2 mil. Já fizemos cartazes e espalhamos pelo conjunto. Tenho esperança de encontrá-lo”, falou confiante.

Quem encontrar ou souber informações sobre o paradeiro do gato pode entrar em contato pelo telefone (92) 98420-1383.

