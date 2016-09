Professor Queiroz anuncia novo vice após candidatura do PCB ser indeferida pelo TRE

O candidato à prefeitura de Manaus Professor Queiroz (PSOL) anunciou na manhã desta quinta-feira (8), o novo vice da campanha, Adilson Maia. O fato aconteceu após o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) indeferir a candidatura do Partido Comunista Brasileiro (PCB) e impossibilitar a trajetória política com a então vice Taly Nayandra.

Segundo a assessoria do partido, com o indeferimento do PCB, o PSOL ainda tentou recorrer, porém a situação não foi favorável. O PCB não teria cumprido com alguns dos procedimentos determinados pelo TRE, e por esta razão, houve uma reunião interna, onde ficou decidido que eles seguiriam com a candidatura sozinhos. Até então, a coligação ‘Manaus por nós: construindo o poder popular’ era formada pelo PSOL e o PCB.

De acordo com o Professor Queiroz, mediante a reunião e amplo debate entre vários nomes dentro do PSOL, foi escolhido o nome de Adilson Maia para continuar com a campanha.

“Por meio de uma reunião interna, de forma democrática, entre várias pessoas do partido, escolhemos honradamente o nome do Adilson por sua postura madura e pelo histórico dentro do PSOL”, destacou.

O prefeiturável ainda explicou que o material de campanha continua o mesmo, até que se possa modificar, mas que nenhum vereador vai ser prejudicado.

Professor Queiroz pediu ainda para que os candidatos a vereadores deem continuidade na campanha com objetivo de ter votos, e por fim, mudar Manaus.

Por Manoela Moura