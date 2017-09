Professor é preso por possuir fotos íntimas de menina de 5 anos no celular

O professor vai responder por pedofilia e estupro de vulnerável – Divulgação/PC

Um caso de pedofilia envolvendo um professor no município de Jutaí ( localizado a 749 km de Manaus) chocou a população da cidade. O crime foi descoberto nesta quinta-feira (7) após a mãe de uma menina de 5 anos denunciar o caso à polícia. O homem, que não teve o nome revelado, foi preso em flagrante.

De acordo com o delegado Genilson Arruda do 56º DIP, assim que receberam a denúncia, os policiais civis, com apoio da Polícia Militar, se deslocaram para a casa do suspeito, localizada nas proximidades da Praça São José. Ele foi abordado e a equipe verificou o celular e o computador dele. Nos equipamentos foram encontradas imagens da menor nua.

Leia também: Família recebe mensagem do celular de mulher desaparecida: ‘Vamos Matá-la’

A prisão ocorreu por volta das 18h. O professor foi levado para a delegacia e várias pessoas se reuniram na porta do distrito. O suspeito era conhecido na cidade e tinha uma boa relação com a família da vítima.

Outro crime

Outro caso que causou repúdio da sociedade foi o estupro de uma bebê de 7 meses na semana passada dentro de um motel de Manaus. Na ocasião, a mãe da criança e o pai foram presos por cometerem o estupro.

EM TEMPO

Leia Mais

Família faz apelo para encontrar menino de 11 anos que fugiu de casa pela 3ª vez

Homem é preso por associação e tráfico de drogas na zona Leste

Mulher reage e evita furto dentro de ônibus; suspeito é agredido