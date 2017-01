Professor é preso por pedofilia em Coari

Um professor de 52 anos, que não teve o nome revelado, que lecionava para alunos do Ensino Fundamental, foi denunciado por pedofilia e preso na manhã desta segunda-feira (16), no município de Coari (a 363 Km de Manaus).

O homem foi interceptado em frente ao Auditório Silvério José Nery, localizado na estrada Coari-Mamiá, bairro União. Segundo Mauro Duarte, delegado da cidade, a companheira do professor compareceu nesta manhã ao prédio da unidade policial e relatou que o homem teria imagens pornográficas das filhas, em um pen-drive que ele costumava carregar.

A esposa do professor fez uma cópia do material ilícito e entregou aos policiais civis. A equipe, assim que tomou conhecimento da denúncia, deu início à investigação.

“O homem foi abordado no momento em que deixava o auditório. Em seguida, ele foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. Durante depoimento, ele confirmou a conduta ilegal e nos entregou o pen drive contendo fotografias e vídeos da filha e da enteada”, declarou Duarte.

O professor confessou que registrava imagens da enteada, atualmente com 15 anos, desde quando ela tinha 13 anos. A filha, que é criança, também teve partes íntimas filmadas pelo infrator.

“Em um dos vídeos o homem encosta o pênis na boca da enteada no momento em que ela dormia”, informou o delegado.

O professor foi preso em flagrante por possuir vídeos contendo cena pornográfica de criança e adolescente, crime previsto no Artigo 241-b do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Ele também será indiciado por filmar cena pornográfica com criança e adolescente, previsto no Artigo 240 do ECA, além de ser indiciado por estupro de vulnerável, previsto no Artigo 217-A do Código Penal, uma vez que praticou ato libidinoso com menor de 14 anos.

O suspeito foi encaminhado à Unidade Prisional de Coari, onde irá permanecer à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria