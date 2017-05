Professor é preso por levar eletrônicos de escola em Tefé

Um professor foi preso pela Polícia Civil no município de Tefé, a 523 km de Manaus, após as investigações concluírem que ele é responsável pelo desaparecimento de diversos aparelhos eletrônicos da unidade escolar em que trabalha, no município.

Conforme informações da Polícia Civil, Reison Araújo Frazão, 46, acabou indiciado pelos crimes de peculato e associação criminosa. A PC concluiu que outras pessoas também participaram dos crimes junto com Reison. A participação delas está sendo investigada.

O delegado titular da Delegacia Interativa de Polícia (Dip) de Tefé, Renato Simões, explicou os detalhes do crime.

“São aparelhos de TV, de som, entre outros, um prejuízo aproximado de R$ 23 mil ao patrimônio público”, informou.

Segundo ele, durante as investigações, o professor ameaçou, perseguiu e coagiu testemunhas do caso. As condutas estão sendo investigadas pela polícia.

“Vamos identificar e prender os outros comparsas dele para que a polícia proceda a responsabilização criminal deles”, disse Simões.

Após a prisão, Reison foi encaminhado ao Hospital Regional de Tefé para procedimentos de corpo de delito e, em seguida, recolhido à cadeia do município.

Raphael Sampaio

Com informações da Assessoria

EM TEMPO