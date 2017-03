Produtores rurais vão receber capacitação

A partir do próximo dia 6, o Sistema Sepror inicia a temporada de cursos e palestras estruturados para atender a demanda da nova matriz econômica proposta pelo governo do Amazonas. Os cursos serão ministrados via Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam) e são destinados aos produtores do interior do Estado.

O primeiro curso da temporada será o de “Ovinocaprinocultura: Boas Práticas da Criação”. Os cursos são destinados aos produtores rurais e são exibidos para todos os municípios do Estado.

Sob a coordenação do Programa de Capacitação da Sepror (CPCTEC), os cursos, via Centro de Mídias, conseguem atingir um número grande de produtores. Para ter acesso ao conteúdo, o produtor deve procurar em seu município uma unidade do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) ou da Agência de Defesa Agropecuária Florestal do Estado do Amazonas (Adaf). As aulas iniciam às 9h.

O tema escolhido para o primeiro curso está alinhado ao programa do governo do Estado para o desenvolvimento da cadeia produtiva de ovinos e caprinos.

Conforme a secretária-executiva adjunta de Organização Social e Extensão Rural da Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror), Ellen Vaz, a ideia é difundir conhecimento para este segmento pecuário como opção de negócio viável para o homem do campo. Para isso o curso traz conteúdos teóricos e práticos. “A meta é atender todos os produtores rurais do Estado, pois a política de capacitação da Sepror é um dos carros-chefes da difusão e transferência de tecnologia para o setor primário. Vamos trabalhar especialmente nas áreas propostas dentro do planejamento da nova Matriz Econômica do Governo do Amazonas’’, explicou.

Segundo Ellen, a capacitação visa aperfeiçoar o trabalho já desenvolvido pelo homem do campo alinhando o uso de tecnologia no para o setor produtivo.

Capacitação

Além da segunda-feira (6), produtores rurais e técnicos também poderão participar desta capacitação nos dias 13, 20 e 27 deste mês. Atualmente, o rebanho de ovinos e caprinos no Amazonas soma 65 mil cabeças, sendo que mais de 80% são de ovinos, segundo dados da Adaf.

Além deste, outros cursos dentro da nova matriz econômica serão ofertados como o de piscicultura com o beneficiamento do pescado e manejo da pesca, na pecuária com o tema pecuária racional de bovinocultura de corte e leiteira, e na fruticultura com o cultivo de citros, mamão, abacaxi e maracujá. Além da Adaf e do Idam, compõem o Sistema Sepror também a Secretaria Executiva de Pesca Aquicultura (Sepa) e a Agência de Defesa Sustentável do Amazonas (ADS).