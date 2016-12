Produtores recebem orientação para programa de merenda escolar

Os produtores rurais de 41 municípios do Amazonas puderam tirar dúvidas e acompanhar, por meio de videoconferência, nesta quarta-feira, 7, as regras do edital do Programa de Regionalização da Merenda Escolar (Preme). A apresentação e o lançamento foram feitas pela Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS).

O Preme surgiu em 2005 como iniciativa do Governo do Amazonas de incentivar a inclusão de gêneros alimentícios regionais nos cardápios escolares e fomentar a produção local com a compra direto do produtor rural.

Atualmente o programa envolve 15 mil produtores rurais e agricultores familiares. A estimativa para 2017, segundo o Diretor Técnico da ADS, Ramonilson Gomes, é dobrar o número de produtores inscritos alcançando aproximadamente 30 mil trabalhadores rurais em todo o Estado.

Inscrições

As inscrições para o Preme começam no próximo dia 12 de dezembro e seguem até o dia 30 de janeiro. O edital está disponível no site da Sepror. O produtor rural também pode ter acesso ao edital, a partir da próxima semana, em um dos 66 escritórios do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário Sustentável e Florestal (IDAM) localizados no interior do estado.

