Produtores de Rio Preto da Eva aprendem técnicas para processamento de frutas

Órgãos do sistema de Produção Rural do Estado se reuniram para qualificar e capacitar agricultores do interior. Em Rio Preto da Eva, 22 moradores da comunidade José Lindoso, participaram de um curso para aproveitamento da banana para produção de diversos produtos.

De acordo com a bióloga e especialista em tecnologia de alimentos da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), Danielle Milene, a capacitação nesta área, ajuda a evitar o desperdício dos frutos, além de capacitá-los para a produção de alimentos.

“O fruto quando manipulado e processado da forma correta, pode gerar geleias, compotas e frutas desidratadas. Esses produtos ganham mais valor e duram mais tempo evitando assim o desperdício”, explica a bióloga.

Assistência técnica

Com o apoio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Amazonas (Idam), os produtores também recebem assistência técnica com foco para o plantio e colheita. O curso também abordou as boas práticas de higiene, lavagem, sanitização, descasque, corte, seleção, despolpamento, preparo e formulação. Outra área bastante trabalhada na capacitação foi o embalo, rotulagem, armazenamento e expedição dos produtos.

