Produtores de 21 municípios do AM têm até o dia 31 para adquirir a vacina contra febre aftosa

Os produtores rurais de 21 municípios do Amazonas têm até a próxima quarta-feira (31), para adquirir a vacina para a imunização do rebanho. A vacina deve ser adquirida em casas agropecuárias credenciadas pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (Adaf) ou, nos municípios que não possuem esses estabelecimentos, nos escritórios do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam).

A campanha “Amazonas sem Aftosa” faz parte das ações de Defesa Sanitária Animal para promover a erradicação da doença em todo o Estado, de acordo com as diretrizes do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (PNEFA) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) com o apoio da agência de defesa.

A iniciativa de mobilização aos pecuaristas do Amazonas com a campanha está dividida em duas fases com quatro etapas. Na fase I – primeira etapa – foram contemplados 41 municípios: Alvarães, Amaturá, Anamã, Anori, Atalaia do Norte, Autazes, Barreirinha, Benjamin Constant, Beruri, Boa Vista do Ramos, Borba, Caapiranga, Careiro, Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Fonte Boa, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Japurá, Jutaí, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Maraã, Maués, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Parintins, Rio Preto da Eva, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, São Sebastião do Uatumã, Silves, Tabatinga, Tefé, Tonantins, Uarini, Urucará e Urucurituba.

Já a fase II – primeira etapa – iniciou no dia 1° deste mês, compreendendo os municípios de Apuí, Barcelos, Canutama, Carauari, Eirunepé, Envira, Humaitá, Ipixuna, Itamarati, Juruá, Lábrea, Manicoré, Novo Airão, Novo Aripuanã, Pauini, Presidente Figueiredo, Santa Isabel do Rio Negro, Guajará, Boca do Acre, São Gabriel da Cachoeira e Tapauá.

Declaração da vacinação

De acordo com o diretor-presidente da Adaf, Hamilton Casara, este prazo para os pecuaristas é para a compra e aplicação da vacina que encerra na próxima semana. Nesses 21 municípios, os produtores e os pecuaristas têm, ainda, mais 15 dias para notificar a vacinação. A notificação garante o registro do rebanho no sistema da Agência de Defesa e o repasse dessa informação ao Mapa.

“É importante termos o comprometimento de todos os pecuaristas do Estado e também de eles saberem a importância da declaração da vacinação junto a Adaf para comprovar que vacinaram os seus rebanhos. Por isso reforçamos as datas de cada etapa e onde adquirir as vacinas”, comentou.

Valorização no mercado nacional

Casara explica que a vacinação do rebanho é obrigatória e deve ser aplicada em bovinos e bubalinos de todas as idades. O preço médio da dose de vacina oscila entre R$ 1,80 e R$ 2,20.

“A imunização do rebanho garante a sanidade animal e possibilita a abertura de mercado, a valorização do gado e o livre comércio de animais, produtos e subprodutos para todo o País. O produtor que vacina o gado está protegendo o seu patrimônio e garantindo a valorização da atividade no mercado nacional”, ressaltou.

Penalidades

Quem não vacina e não notifica está passível a penalidades como a multa. Não pode, ainda, retirar Guia de Trânsito Anima (GTA) – documento obrigatório para o trânsito de animal dentro e fora do Estado -, não pode participar de eventos pecuários e nem transportar os animais para comercialização.

No Amazonas, a multa é de R$ 40 por cabeça de gado não imunizado, além de mais R$ 300 por propriedade e pagamento dos custos de deslocamento para Adaf realizar a vacinação, de acordo com a Lei nº 2.923, de 27/10/2004, e Decreto nº 25.583, de 28/12/2005.

Sobre a doença

A febre aftosa é uma doença causada por um vírus altamente contagioso, que acomete bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos, suínos e outros animais de cascos fendidos.

Toda suspeita de doença vesicular, segundo Casara, é de notificação imediata e obrigatória. Qualquer pessoa que verifique a existência de sinais clínicos – tais como salivação (babeira), claudicação (manqueira), vesículas (feridas) na boca, patas e úbere de bovinos, búfalos, caprinos, ovinos, suínos, além de outras espécies de casco fendido – deverá comunicar imediatamente a unidade mais próxima da Adaf.

Área de médio risco

O Amazonas hoje é considerado médio risco para febre aftosa, segundo classificação do Mapa, tendo atualmente quatro municípios com status sanitário livre de aftosa com vacinação reconhecido internacionalmente: Boca do Acre, Guajará, Sul de Lábrea e Sul de Canutama. Com exceção do Amazonas e Amapá, o restante do País é livre com vacinação e somente o Estado de Santa Catarina é livre sem vacinação.

