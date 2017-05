Produtor terá que devolver R$ 573 mil por show cancelado de João Gilberto

A Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro condenou o produtor Maurício Pessoa a devolver R$ 573 mil pelo cancelamento do show do cantor João Gilberto, que deveria ter ocorrido há seis anos, no dia 21 de dezembro de 2011, no Theatro Municipal do Rio.

Na época do show, o produtor assinou um contrato com o Municipal para que o show acontecesse no dia 15 de novembro de 2011.

De acordo com o contrato, Pessoa deveria pagar o espaço pelo uso do espaço de R$ 115 mil em três parcelas. Assim, ele pediu e recebeu um adiantamento da bilheteria de R$ 202 mil. Após o recebimento, o show foi adiado e depois cancelado.

A juíza Luciana Losada julgou procedente o pedido da PGE-RJ e condenou o produtor ao ressarcimento dos valores adiantados na quantia de R$ 211 mil, referente ao adiantamento da bilheteria, e multa contratual de R$ 362 mil.

Folhapress