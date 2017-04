Produto da Páscoa vem ‘recheado’ com tributos

A três dias para o Domingo de Páscoa, os produtos para a ceia pascal “pesam” na mesa e no bolso do consumidor amazonense.

O aumento acontece por conta das altas taxas tributárias embutidas nesses itens. Os maiores percentuais aparecem nos vinhos, que têm 54,73% de tributos, seguidos do bacalhau, com 43,78% e da colomba pascal, com 38,68%, conforme estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).

Quem pretende presentear com ovo de Páscoa deve se preparar pois 38,53% do item já tem como destino os cofres públicos. Mesmo para aqueles consumidores que querem economizar comprando apenas uma caixa de bombons, por exemplo, a carga tributária é de 37,61%, no caso do chocolate em barra, os encargos são de 38,60%, segundo o IBPT.

Os consumidores que vão realizar o almoço de Páscoa em um restaurante também não terão escapatória. O “leão” vai abocanhar 32,31% em tributos para quem comemorar a data fora de casa.

Procon

Para orientar e oferecer uma referência ao consumidor quanto ao preço e oferta dos produtos e serviços, a Secretaria Executiva de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon-AM) realizou uma pesquisa de preços de produtos para a Páscoa em oito supermercados

de Manaus.

A maior variação de preço encontrada foi de 103,70% na barra de chocolate Nestlé Duo (125 g), menor preço R$ 4,59 e maior preço R$ 9,35.

De acordo com o Procon-AM, os consumidores devem ficar atentos ao prazo de validade, a composição e verificar o peso líquido do produto. Além disso, os ovos de chocolate que contêm brinquedos em seu interior devem apresentar em sua embalagem a frase “Atenção: contém brinquedo certificado no âmbito do Sistema Brasileiro da Avaliação da Conformidade”. Segundo o Pronco-AM, a medida visa a proteger as crianças.

Alyne Araújo

EM TEMPO