Produção rural vai movimentar R$ 530 mi no Amazonas

A produção rural no Amazonas, em 2017, deverá crescer 7% em relação ao ano passado. A estimativa é que o setor movimentará em torno de R$ 530 milhões, tendo como principais pilares o investimento no uso sustentável dos recursos naturais, na piscicultura, fruticultura, pecuária de leite e na produção de hortaliças. Os dados são da Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror) e da Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas (Faea).

Deste total, somente o Sistema Sepror, que é formado pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), da Agência de Defesa Agropecuária (Adaf), da Secretaria Executiva de Pesca e Aquicultura (Sepa) e da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), deverá investir R$ 80 milhões.

Os outros R$ 450 milhões virão dos investimentos da Nova Matriz Econômica Ambiental, do governo do Amazonas, que vai alavancar o uso sustentável dos recursos naturais no Estado.

Segundo o presidente da Faea, Muni Lourenço, a expectativa é de que, apesar do ano difícil por conta da crise política e econômica, que assola o país, a agricultura no Estado deverá crescer em torno de 7%. Segundo ele esse crescimento será favorecido devido ao fato de não haver previsões de eventos climáticos extremos para este ano na região.

Muni Lourenço explicou que a piscicultura, a fruticultura, a pecuária de leite e a produção de hortaliças estão entre os produtos agrícolas que devem se expandir em 2017. Entre os municípios que podem se destacar nessa produção estão os da Região Metropolitana de Manaus (RMM) e os da região sul do Amazonas.

“Sobre a geração de empregos, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), temos um contingente de 273 mil pessoas que vivem da atividade, e um pouco mais de 90% desse universo são produtores em regime de agricultura familiar”, afirma Lourenço.

Ações beneficiam o interior

Dentro da proposta da nova matriz econômica ambiental, a Sepror informou que apresentou ações que já foram colocadas em prática.

Como exemplo, a Sepror citou o município de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus), que recebeu a implantação da nova matriz e poderá avançar na cadeia produtiva da piscicultura e fruticultura.

De acordo com o governo, essa ação vai contar com o apoio dos órgãos que compõem o Sistema Sepror, como a Adaf, o Idam, a Sepa e a ADS.

Esse avanço só foi possível graças a assinatura do Acordo e Cooperação Técnica com a Prefeitura do município para a elaboração do planejamento estratégico de desenvolvimento agropecuário junto à Matriz Econômica.

“Rio Preto da Eva possui em média 1 mil produtores de piscicultura e fruticultura. O município é um dos maiores fornecedores de laranja e banana para as feiras e mercados de Manaus e a produção de pescado ao ano é de 5 mil toneladas”, informa a Sepror.

Em relação ao ano passado, o Sistema Sepror movimentou, aproximadamente, R$ 74,9 milhões, segundo dados da Administração Financeira Integrada (AFI-Sefaz).

Finalidade

A nova matriz econômica ambiental foi lançada pelo governador José Melo como um projeto voltado para o desenvolvimento de várias atividades no Estado, como a piscicultura, a agropecuária e a mineração.

Henderson Martins

EM TEMPO