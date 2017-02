Produção industrial tem queda de 10,8% no AM

A produção industrial do Amazonas terminou 2016 com queda de 10,8%. Foi o segundo pior desempenho do país, atrás somente do Espírito Santo, que caiu 18,8%, de acordo com dados divulgados, neste terça-feira, (7) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo a pesquisa do instituto, nenhum segmento da indústria local apresentou crescimento em 2016. Apesar do desempenho negativo expressivo registrado no ano passado, a queda de 2016 foi menor do que a apresentada em todo ano de 2015 (-17,2%).

Mensal

No comparativo entre novembro e dezembro de 2016, a retração na produção da indústria amazonense foi de 2%. O único resultado positivo, naquele mês, de acordo com o IBGE, foi o avanço de 3% quando comparado a dezembro de 2015.

O setor que mais caiu na indústria do Estado, no acumulado de todo ano, foi de fabricação de máquinas e equipamentos com baixa de 53,2%, seguida da fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores, 28,4%. O melhor resultado foi de fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos com queda de apenas 0,4%.

O vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Nelson Azevedo, avaliou que o resultado negativo da indústria local ainda é reflexo do “golpe” sofrido pelo Estado durante a crise financeira.

O empresário explicou que o Amazonas acompanha mais profundamente o desempenho da economia brasileira, em especial, a dos Estados do Sudeste do país, onde está o principal mercado consumidor da região. “A grande maioria do nosso portfólio industrial é absorvida pelo mercado interno nacional, então é lógico que quando a economia brasileira despenca, o Amazonas vai junto. A partir do momento que alguma situação a nível nacional melhorar, o Estado também vai acompanhar”, disse.

Azevedo também citou uma dose de otimismo, porque os empresários conseguem ver entres as entidades e as empresas da indústria um sentimento de animação pelo comportamento da economia que, na avaliação dele, piora menos em alguns setores.

“É como um doente que, a cada dia que passa, se aproxima de uma estabilidade. A partir daí começa uma recuperação daquilo que perdemos. A esperança é que algum resultado positivo apareça a partir de 2018, com melhora mais acentuada e real”, exemplificou o empresário.

Pará

Azevedo também comentou o bom desempenho do vizinho Pará, que teve o maior crescimento do país no acumulado de 2016. “O Estado do Pará tem uma economia, diferente da nossa, baseada na parte de mineração, que é forte, e então os paraenses acabam se comportando diferente e geram esses resultados que estamos vendo. O Amazonas ainda depende muito do Polo Industrial de Manaus (PIM) e, nesse sentido, ainda está muito longe daquilo que nós éramos. O nosso cenário ainda é de incerteza e preocupação com um pouco de expectativa positiva”, disse Azevedo.

Joandres Xavier

EM TEMPO