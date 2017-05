Produção industrial no Amazonas tem alta de 5,7% , aponta IBGE

A produção industrial do Amazonas teve alta de 5,7%, em março de 2017,na série com ajuste sazonal, conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na manhã desta quarta-feira (9). A pesquisa foi realizada em 14 estados do país.

Entre os estados pesquisados, o maior avanço foi registrado no Amazonas, que teve alta de 5,7%. Segundo o IBGE, as demais taxas positivas foram assinaladas por Bahia (2,0%), Rio de Janeiro (0,7%), Goiás (0,5%) e Região Nordeste (0,1%).

Conforme o IBGE, entre março de 2016 e março de 2017, as maiores quedas foram registradas em Santa Catarina (-4,0%, que interrompeu quatro meses consecutivos de taxas positivas), Ceará (-3,1%), Paraná (-2,9%), Minas Gerais (-2,8%) e Pará (-2,7%). As demais reduções foram verificadas no Rio Grande do Sul (-1,2%) e Espírito Santo (-0,7%).

EM TEMPO