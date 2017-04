Produção do açaí no AM apresenta crescimento

A produção do açaí no Amazonas cresceu em torno de 25,92%, e o principal motivo para esse aumento foi a expansão do cultivo do fruto para outros municípios do interior do Estado.

Em 2014, entre produção de açaí nativo e de cultivo, o Amazonas registrou um total de 635,2 mil sacas com 50 quilos. Essa produção subiu para 799.860 sacas no ano passado, um acréscimo de 149,8 mil.

Conforme dados do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), a produção do açaí de cultivo em 2014 em todo o Estado apresentava uma área plantada de 2,9 mil hectares, com uma produção de 372,9 mil sacas de 50 quilos.

No ano passado, esse número subiu para 3,8 mil hectares de área plantada e registrou uma produção de 522,7 mil sacas do fruto. Atualmente, os principais municípios produtores são Codajás, Borba, Novo Remanso/Itacoatiara, Anori e Humaitá.

Por sua vez, o açaí nativo, em 2014, envolveu na atividade quase 6,1 mil extrativistas com uma produção de 1.172.676,15 sacas com 50 quilos. Em 2016, o número de extrativistas envolvidos com a atividade subiu para 9,5 mil extrativistas com uma produção de 1.070.349. A fabricação está concentrada nos municípios de Codajás, Anori, Manacapuru, Tapauá e Itacoatiara.

Tipos

De acordo com o Idam, no Amazonas existem dois tipos de açaí, o de cultivo (Euterpe oleracea Mart), também conhecido como açaí-do-pará ou açaí-de-touceira, e o nativo (Euterpe precatoria Martius), também conhecido como açaí do Amazonas ou açaí solteiro, comum nos Estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará, em Rondônia e Roraima.

Destaques

Entre os principais municípios produtores de açaí de cultivo no Amazonas, se destacaram os municípios de Codajás, com produção de 103.560 sacas com 50 quilos, Borba, com 21.360, Novo Remanso /Itacoatiara, com produção de 21.600, Anori, com produção de 36.240 e Humaitá, 24 mil sacas de 50 quilos.

Já entre os principais produtores de açaí nativo no Amazonas em 2014, se destacaram os municípios de Codajás, com uma produção de 286.943 sacos com 50 quilos, e Anori, com 42.840.68 sacas.

Projeto de exportação

O Amazonas poderá ser um dos grandes produtores de açaí em pó. A proposta está em estudo pelo Idam e deverá ser implantada na nova matriz econômica ambiental do Estado.

A alternativa deverá impulsionar o mercado externo e gerar competitividade em outras regiões. O processo que deverá ser incorporado para a produção do açaí em pó é uma tecnologia na área de processamento que utiliza da liofilização, a mesma usada para desidratação de substâncias, realizada em baixas temperaturas, bastante utilizada na conservação de alimentos.

Henderson Martins

EM TEMPO