Produção de Podcasts é proposta de novo minicurso em Manaus

Produzir áudios para a internet com fins jornalísticos e institucionais é a proposta do novo minicurso oferecido pelo jornalista e professor Rômulo Araújo, no próximo dia 20 de Maio, que já estão com as inscrições abertas. O formato é resultado da junção de iPod – marca do aparelho digital – que abrange a sigla Personal On Demand (pessoal e sob demanda) e broadcasting (transmissão de rádio ou televisão).

Segundo o professor, o minicurso pretende contribuir para que, principalmente, estudantes e profissionais de comunicação possam entender como funciona a dinâmica de produção de conteúdos informativos em áudios para a internet que pode ser usado tanto pelos meios jornalísticos quanto pelas Assessorias de Comunicação de instituições públicas e privadas.

“Esse modelo surgiu em 2004. Não faz tanto tempo assim. Nos Estados Unidos e países europeus é muito popular entre os jornais. No Brasil é mais usado para entretimento e humor. Mas aqui no estado, o podcast já vem se apresentando como alternativa de produção de conteúdo multimídia. Eu mesmo coordenei um projeto em uma instituição pública”, declarou Rômulo acrescentando que os participantes vão experimentar a produção na teoria e na prática.

Além de abordar etapas para a produção de áudios para internet, a partir da linguagem e formatos de produção em rádio, como pauta, roteiro, gravação e edição, os conteúdos serão repassados por meio de uma apresentação multimídia, com slides e recursos audiovisuais, mostrando técnicas e exemplos de como montar um podcast com o propósito de informar ou divulgar um serviço, produto ou pessoa/empresa.

Inscrições e investimento

Com carga horária de 4h e um total de 20 vagas, o minicurso acontece no dia 20 de maio, de 8h às 12h, no Laboratório de Rádio da Unidade 4 do Centro Universitário do Norte (Uninorte/Laureate), na rua Huascar de Figueiredo, no Centro. O investimento é de R$ 75,00 para público externo e R$ 35,00 para alunos do UniNorte. As inscrições já podem ser feitas no link: sicanet.uninorte.com.br/extensao e, aos participantes, haverá certificado de horas complementares e material de apoio.

