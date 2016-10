Produção de petróleo bate recorde pelo terceiro mês seguido

A produção brasileira de petróleo atingiu o recorde de 2,609 milhões de barris por dia em agosto, crescimento de 1,1% com relação ao mês anterior.

Foi o terceiro recorde consecutivo, informou nesta segunda-feira (3) a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

Em julho, as petroleiras que operam no país haviam produzido 2,581 milhões de barris por dia. O crescimento se deu pela entrada de novos poços no pré-sal.

A produção de gás natural foi de 108,8 milhões de metros cúbicos por dia, superando o recorde de 107,2 milhões de metros cúbicos obtido em julho.

Somando petróleo e gás, a produção nacional foi de 3,293 milhões de barris de óleo equivalente em agosto.

De acordo com a ANP, os 65 poços de produção já instalados no pré-sal tiveram uma contribuição de 1,099 milhão de barris de petróleo e 42,2 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia.

O campo de Lula, na bacia de Santos, permanece como o maior produtor de petróleo e gás natural, produzindo do país, com uma média de 581,9 mil barris de petróleo e 25,5 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia.

