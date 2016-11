Procuradoria-Geral pede à PF áudios gravados por ex-ministro da Cultura

A Procuradoria-Geral da República (PGR) requisitou oficialmente à Polícia Federal, nesta segunda-feira (28), o encaminhamento dos áudios gravados pelo ex-ministro da Cultura Marcelo Calero em conversas com autoridades sobre um prédio embargado em Salvador.

No entendimento dos procuradores, a PGR precisa ter em mãos todos os elementos probatórios para decidir se pede ao Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura de um inquérito contra autoridades que tenham foro privilegiado – no caso, o presidente Michel Temer e o ministro Eliseu Padilha (Casa Civil).

Calero disse que foi ‘enquadrado’ por Temer e pressionado por Padilha a resolver uma questão de interesse do então ministro Geddel Vieira Lima (Secretaria de Governo), que afirma ter comprado um apartamento no prédio embargado, o La Vue Ladeira da Barra.

O ex-ministro da Cultura prestou depoimento à PF no último dia 19. Segundo a reportagem apurou, a PF recebeu os áudios e entendeu que não poderia fazer uma perícia sem que uma investigação formal tivesse sido iniciada. Os policiais, então, resolveram fazer uma análise das gravações.

A PF está analisando se houve alguma edição nos áudios e se os trechos são audíveis, para eventualmente transcrevê-los e depois encaminhá-los à PGR. O resultado dessa verificação é esperado para o final do dia.

O procedimento da PF, porém, tem gerado críticas entre integrantes do Ministério Público Federal. Para procuradores, o material deveria ser enviado diretamente à PGR, a quem compete solicitar a abertura de uma investigação formal.

O caso

Calero, que se demitiu na semana retrasada, disse ter sido pressionado pelo então ministro Geddel Vieira Lima (Secretaria de Governo) a rever um parecer do instituto do patrimônio histórico (Iphan) nacional que proibiu a construção do edifício La Vue Ladeira da Barra, onde Geddel afirma ter comprado um apartamento. Em meio à crise gerada pelo caso, Geddel também deixou o governo.

Além de ter acusado Geddel, o ex-ministro da Cultura disse ter sido “enquadrado” pelo presidente Michel Temer e pelo ministro Eliseu Padilha (Casa Civil). Ambos negam ter pressionado Calero.

Reynaldo Turollo Jr. E Camila Mattoso

Folhapress