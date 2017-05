Procuradoria Geral do Estado ainda não foi notificada sobre bloqueio de contas determinado pelo TCE

Apesar do Tribunal de Contas do Estado (TCE) ter autorizado o bloqueio das contas do Governo do Amazonas, na noite dessa segunda-feira (8), a decisão ainda não foi comunicada oficialmente a Procuradoria Geral do Estado (PGE), como confirmou a procuradora-geral do Estado, Heloysa Simonetti Teixeira, por meio de sua assessoria de imprensa. Por enquanto, as movimentações financeiras feitas pelos órgãos da administração estadual continuam normais.

O bloqueio foi autorizado, de forma monocrática, pelo conselheiro Júlio Pinheiro, após ser informado pelo Ministério Público de Contas (MPC) que o Governo do Estado havia realizado operações financeiras de mais de R$ 230 milhões nos dias subsequentes a cassação de José Melo (Pros) e Henrique Oliveira (SD) dos cargos de governador e vice-governador do Amazonas.

De acordo com a procuradora geral, “assim que a PGE for comunicada, será analisada a situação para saber quais providências devem ser adotadas”.

A assessoria do TCE explicou que a medida de bloquear as contas foi tomada, para evitar um dano irreparável aos cofres públicos e atender a uma representação assinada pelo procurador-oficiante das contas do governo, procurador-geral Carlos Alberto de Almeida, e pelo procurador de Contas Ruy Marcelo Alencar de Mendonça. Todas as agências que mantém saldos do Executivo estadual, entre elas o Banco Central, foram notificadas sobre a decisão.

O conselheiro-relator Júlio Pinheiro, em seu despacho, determinou que os técnicos das Comissão das Contas do Governo (Congov), do TCE, façam o monitoramento diário da movimentação financeira durante o período de transição, com comunicação imediata ao Ministério Público de Contas.

Suspensos

Conforme a decisão, estão suspensos imediatamente todo e qualquer liberação de pagamento, compensação e movimentação financeira e bancária do Estado, que não seja de despesa com pessoal, benefícios previdenciários, ou essenciais à continuidade dos serviços públicos, como água, luz, telefone, sob pena de ter as contas reprovadas pelo colegiado.

O MPC-AM solicitou ainda, em sua representação, que o TCE apure e defina responsabilidades junto a agentes envolvidos em possíveis atitudes temerárias e ilícitas, realizadas pelo governo anterior, em fase de transição.

Bruna Chagas, com informações da assessoria

EM TEMPO