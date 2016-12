Procuradoria denuncia Renan Calheiros na operação Lava Jato

A Procuradoria-Geral da República denunciou o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), no âmbito da Operação Lava Jato. Renan já era investigado em inquéritos, mas é a primeira vez que ele é alvo de denúncia da operação.

No início do mês, o peemedebista virou réu pela primeira vez em ação centrada nos pagamentos de pensão feitos a uma filha que teve fora do casamento, que teriam sido pagos com dinheiro de seu gabinete parlamentar.

O escândalo, divulgado em 2007, foi um dos fatores que o levaram a renunciar à presidência do Senado na época.

Na semana passada, Renan, já réu, foi afastado da presidência do Senado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello.

Em reação, o senador se recusou a receber a ordem judicial que o obrigaria a cumprir a decisão. No dia seguinte, o plenário do Supremo o manteve no cargo por seis votos a três.

Leticia Casado

Folhapress