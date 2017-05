Procurador da Aleam garante ir ao STF para barrar eleição direta para o governo

O procurador-geral da Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), Vander Góes, aguarda a decisão do ministro Herman Benjamin sobre o pedido cautelar de urgência feito ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na tarde dessa terça-feira (16), para suspender os trâmites da eleição suplementar direta, que já está em andamento. Góes está confiante que a decisão seja favorável ao pedido, uma vez que, segundo ele, na norma jurídica a Constituição Federal se sobrepõe a qualquer outra lei.

Segundo o procurador da Aleam, caso o TSE não acate o pedido de suspender a eleição direta já em curso, eles vão ao Supremo Tribunal Federal (STF), também com pedido de urgência, solicitar o posicionamento da Corte para saber se prevalece o texto da mini-reforma eleitoral ou o artigo 81 da Constituição Federal

“Nós entramos logo como esse mandado de segurança se esperar o acórdão, porque ele só serve para os embargos. No caso do impedimento da eleição direta, nós só precisávamos do ato co-autor, que foi o despacho da ministra Rosa Weber ao TRE sobre o afastamento do governador, do vice e a posse imediata do presidente da Assembléia, para entrar com esse pedido no TSE”, explicou Góes.

Caso o ministro Herman Benjamin acate o pedido, fica suspenso o processo eleitoral para escolha direta do novo governador do Amazonas, até o julgamento completo do mérito do mandado de segurança da Aleam. E, até a decisão final, que pode levar alguns meses, o Estado continuaria sob o comando de David Almeida.

STF

No Supremo, o embasamento do procurador-geral da Aleam é uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) proposta pelo procurador-geral da república, Rodrigo Janot, cujo relator é o ministro Roberto Barroso, onde ele pede que os artigos da mini-reforma eleitoral não colidam com o artigo 81 da Constituição Federal.

A ADI em questão é a 5525 que tramita no STF desde maio de 2016 e que ainda não foi apreciada pelos demais membros da Corte.

Márcio Azevedo

EM TEMPO