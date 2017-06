Procurado por morte de policial é encontrado sem cabeça na AM-10, dizem PMs

O corpo de um dos suspeitos de envolvimento na morte do policial militar Paulo Portilho foi encontrado neste sábado (3), em uma região de mata no ramal Santo Antônio, quilômetro 47 da rodovia AM-10, que liga Manaus ao município de Itacoatiara. A confirmação é de policiais militares que veicularam publicações em redes sociais para comemorar o fato. No local, havia ainda o corpo de outro homem, que ainda não foi identificado.

Os corpos tiveram as cabeças arrancadas e foram encontrados por moradores do ramal na tarde de ontem.

Policiais afirmam que um dos corpos é de Isac Santos, conhecido como “Trem Bala”, procurado por envolvimento no desaparecimento e morte de Portilho, que sumiu no dia 26 de maio e foi encontrado, quatro dias depois, morto e enterrado em uma invasão no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

Um tenente da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) utilizou a página pessoal no Facebook, onde compartilha ações de trabalho, para confirmar que um dos corpos era de Isac. O tenente conclui a publicação dizendo que “esse [Isac] não mata mais ninguém”.

O corpo do suspeito estava sem camisa e vestia apenas uma calça jeans de cor preta. O outro cadáver encontrado na região estava completamente nu.

Isac foi identificado a partir das quatro tatuagens que ele tinha pelo corpo. Uma estrela no ombro direito, o nome “Maria” no peito esquerdo, além do nome “Ysack” e o número “157” no antebraço esquerdo, uma possível referência ao crime de roubo.

Equipes do Departamento de Polícia Técnico-científica (DPTC), da Polícia Civil do Amazonas, estiveram no local para análise dos cadáveres e da região onde foram encontrados. Os corpos foram removidos para a sede do Instituto Médico Legal (IML). Não há informações sobre o paradeiro das cabeças dos dois homens.

