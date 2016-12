Procurada pela polícia de Campo Grande, manauara é presa no aeroporto de Porto Alegre

Uma jovem, identificada como Fernanda Caroline Chaves Pinho, 23, foi presa no aeroporto de Porto Alegre (RS) quando tentava embarcar para Manaus, sua cidade natal, nesta quarta-feira (29). Além de artifícios na imagem pessoal para ludibriar a polícia, a jovem usava um documento falso.

Fernanda – que é morena, tem cabelo médio e olhos castanhos – portava o documento de uma outra mulher manauara e estava com os cabelos longos e loiros, cílios postiços e lentes de contato azuis no momento da prisão.

A jovem estava foragida da Justiça de Campo Grande (MS), onde foi presa por tráfico de drogas também no aeroporto. No momento da prisão, Fernanda tentava transportar cerca de 40 kg de maconha para Manaus. Outra mulher e um rapaz também foram presos na ocasião com mais 20 kg de maconha e 8 kg de haxixe. Fernanda foi condenada a cinco anos e oito meses de prisão por tráfico de drogas.

Fernanda vai continuar respondendo pelo crime de tráfico de drogas e, agora, também por falsidade ideológica e falsificação de documento. Ela ficará em uma unidade prisional feminina do Rio Grande do Sul até que seja transferida para Campo Grande.

Segundo informações da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), não consta nenhum delito registrado nas delegacias do Estado contra a jovem.

