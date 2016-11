Procura sem fim: Mais de mil pessoas sumiram este ano no Amazonas; familiares mantém esperança

Tristeza, angustia, fé e esperança são alguns dos sentimentos que familiares de pessoas desaparecidas têm em comum. Por motivos diversos, idosos, homens, mulheres, adolescentes e crianças somem em circunstâncias misteriosas e nunca mais retornam para o seio familiar. Para aqueles que esperam o retorno do ente querido, ficam as dúvidas sobre o que realmente aconteceu e os motivos que levaram a isso.

Conforme dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), de janeiro a outubro deste ano, foram registrados 1.329 desaparecimentos entre homens, mulheres e crianças, um número menor, se comparado ao mesmo período do ano passado, no qual sumiram 1.698 pessoas.

As circunstâncias e a motivação para desaparecimentos são diversas, segundo a titular da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), Catarina Saldanha. De acordo com a delegada, algumas pessoas não são propriamente desaparecidas, e sim fogem de casa para viver longe da família, que, por sua vez, muitas vezes não aceitam o estilo de vida do ente ou sua orientação sexual.

“Os desaparecimentos desse tipo gradativamente vão aumentando. Normalmente, são pessoas que querem desaparecer, mas como a família não entende os motivos, acaba divulgando para que encontrem e na grande maioria das vezes essas pessoas são encontradas”, explica a delegada.

Já nos casos de raptos e verdadeiros desaparecimentos, as motivações são variadas. Catarina afirma que variam e vão desde o envolvimento com o tráfico de drogas, vício em bebidas alcoólicas, pessoas idosas ou com problemas mentais que saem de casa e não sabem mais como voltar ou aqueles que sofrem acidentes e acabam sendo internados como indigentes.

“Há vários casos de pessoas que são dadas como desaparecidas e nós a encontramos já morta ou nos hospitais internados. Em alguns casos, pelo histórico da pessoa, nós já até sabemos que ela já está morta, só é preciso encontrar o corpo. Recentemente, uma idosa veio registrar o desaparecimento do marido, nós pesquisamos no nosso banco de dados e nos certificamos que ele tinha sofrido um acidente e acabou morrendo. Apesar das circunstâncias do desaparecimento, alguns casos têm características que, com nossa experiência, na maioria das vezes, nós acertamos as motivações”, relata Catarina.

Vontade própria

Em algumas ocasiões, segundo a delegada, a pessoa deseja fugir de casa, mas não demonstra esse sentimento para os familiares e, quando foge, a família naturalmente se desespera. Sobre o mito da regra de registrar o desaparecimento só depois de 24 horas, a delegada diz que muitas famílias erram por não denunciar rápido à polícia e isso prejudica os trabalhos de investigação.

“Em questão de gênero, as mulheres sempre são encontradas mais rápido. Os homens, por terem algum envolvimento com algo ilícito, acabam sendo encontrados ou jamais localizados”, pontua a titular da Deops.

Incidência entre jovens

Conforme as estatísticas, crianças e adolescentes entre 12 a 17 apresentam os maiores índices de desaparecimentos em Manaus. Somente em 2016 foram registrados 930 casos dessa natureza. Ano passado, foram mais de mil registros. A delegada Regiane Lacerda, titular interina da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), afirma que esse número inclui, em sua maioria, fugas. Uma vez que, segundo ela, desaparecimentos sob circunstâncias misteriosas de crianças são raros e desde 2001 somente oito crianças desapareceram e não foram mais encontradas.

“Nesses casos, nós nunca paramos de procurar. Continuamos as investigações até que a criança seja encontrada. Na maioria das vezes, esses desaparecimentos acontecem quando a criança está sozinha, ou foi comprar pão na esquina, ou saiu para fazer algo e foi raptada, ou estava a caminho da escola. Já nos casos de fuga, a maioria é motivada por problemas que esses adolescentes têm com a família, outros já estão envolvidos com a criminalidade”, informa a delegada interina.

Psicólogo apontam motivos

O psicólogo Jonatas Costa afirmou que há pessoas que desaparecem porque não suportam mais a família e alguns pela orientação sexual. Há casos pontuais ou generalizados e que não existe uma pesquisa da parte da psicologia que indique os motivos pelos quais as pessoas somem. “Algumas pessoas desaparecem por conta de um confronto existencial interno. Elas sentem que levam uma vida sem sentido e querem mudar de estilo de vida, mudar a própria história. Nesses casos, desaparecer não é uma decisão completamente errada”, pondera.

Sobre os motivos psicológicos que levam essas pessoas a desaparecer, Costa diz que os fatores que estão relacionados a essa insatisfação podem ser internos ou externos. “Agora os casos de desaparecimento sem aviso aos familiares e amigos podem ser entendidos como um ‘recado’ similar ao da pessoa que comete suicídio. No caso do desaparecimento, a pessoa quer dizer: ‘Sou insignificante aqui e por isso vou embora e vocês sentirão a minha falta”, expõe o psicólogo.

Familiares mantém fé e esperança

A diarista Valdemarina da Silva, 53, filha do aposentado Francisco da Costa Ferreira, 80, desaparecido desde agosto deste ano, conta que ainda tem esperança de encontrar o pai vivo e que a procura nunca cessa.

“Eu vivo procurando por ele em todos os lugares. Vou em asilos, abrigos, hospitais e todas as vezes meu coração se enche de esperança que vou encontrá-lo. Eu passo mal quando volto do lugar e não acho ele. Ando pelas pontes, pelas ruas querendo achá-lo. Dói saber que ele está por aí e não sabe como voltar para casa. Acredito que ele não sabe nem o nome dele, por conta da doença”, relata Valdemarina.

O idoso desapareceu quando saiu de casa, no bairro Parque 10, Zona Centro-Sul, e nunca mais retornou. Ele foi diagnosticado com Alzheimer.

A comerciante Cristiana Batista, 33, mãe da menina Cinthya Bentes, 12, afirmou não saber o que aconteceu com a filha e teme que a menina esteja em um cativeiro sendo torturada ou até violentada pelos suspeitos.

“Eu acredito muito que a minha filha esteja viva e que pode estar em algum lugar. Eu tenho muito medo que ela passe anos desaparecida ou até que seja morta. Mas não me permito perder a fé, até porque me pergunto: ‘Como vou viver sem a minha menina?’. É um sentimento de perda muito grande, a vontade que temos é de deixar de viver para acabar com essa dor. Mas por ela, eu me mantenho firme”, declara a comerciante.

Ana Sena

Jornal Agora