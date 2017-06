Procura por passagens para o festival de Parintins está em alta

Aquecimento nas vendas das passagens acontecerá ao longo desta semana

A uma semana do Festival Folclórico de Parintins, a procura por passagens nos barcos que levam para a cidade dos bois-bumbás deve aquecer hoje e amanhã, é o que avaliam representantes da Associação das Agências do Transporte Aquaviário do Amazonas (Ageptraam) do porto da Manaus Moderna, localizado no Centro.

Ao contrário de 2016, as pessoas vêm procurando por pacotes completos

De acordo com o presidente da associação, Altair Ribeiro, 43, o aquecimento nas vendas das passagens para Parintins (a 369 quilômetros de Manaus) aconteceu apenas nos transportes aquáticos rápidos, no caso as lanchas, que já estão quase todas lotadas. Segundo ele, os donos de barcos ainda não vislumbram um processo de crescimento nas vendas de passagens.

Conforme Altair Ribeiro, o aquecimento nas vendas das passagens deve ocorrer ao longo desta semana. Segundo ele, muitas pessoas pegaram informações sobre o valor e dia das viagens, e a expectativa é de que haja um crescimento até a lotação total das embarcações.

Entretanto, o presidente da Ageptraam explicou que, para atrair um maior número de clientes, os empresários do setor vêm promovendo um “festival de promoções”.

Altair Ribeiro disse que existem barcos com promoções em passagens de só ida no valor de R$ 80 e a um custo de R$ 200 para pacotes com estadia, e R$ 160 sem estadia, ida e volta.

“Temos barcos como o Letícia Sofia, que está com a promoção de R$ 80 a ida. O navio Rondônia oferece um pacote de ida e volta no valor de R$ 150. Em comparação a outros anos, tem melhores promoções e preços bastantes acessíveis”, disse o associado.

Lanchas, como a Golfinho, a J Aliança e a Estrela de Nazaré estão lotadas, mas, existem lanchas como a Torpedo, Dona Zeina e a lancha Noiva, que possuem poucas vagas. Ele explicou que os preços nas lanchas estão iguais aos do ano passado, em valores que variam de R$ 200 a R$ 250.

Existem barcos com promoções em passagens só de ida no valor de R$ 80 – Divulgação

Saídas

O presidente da Ageptraam disse que a maioria das embarcações sai dia 28 com o objetivo de pegar a festa dos visitantes. Ele explicou que as pessoas estão preferindo as lanchas para chegar a tempo da festa do visitante. Segundo ele, um barco demora cerca de 18 horas para chegar à cidade dos bois-bumbás e as lanchas demoram cerca de nove horas.

Conforme Altair Ribeiro, a procura por passagens para o festival de Parintins está melhor que no ano passado. Segundo ele, diferentemente do festival anterior, as pessoas vêm procurando por pacotes de viagens, passagens, promoções e formas de pagamento.

O presidente da Ageptraam disse que em 2016 não havia uma procura tão intensa.

Oportunidade e tradição

Segundo Altair Ribeiro, existem muitos barcos que mudaram suas rotas para atender à demanda de viagens para Parintins. Conforme o presidente da Ageptraam, o barco Ana Carolina na vai fazer viagem para Santarém na segunda-feira (26) pelo fato de ir para o festiva. O barco “Obidense” deixou de ir para Oriximiná e Óbidos também para ir ao festival, e os barcos Ana Carolina 7 e Rondônia, ambos de Belém, também mudaram os

seus destinos.

“Essa mudança acontece pelo crescimento da demanda e pela tradição das embarcações fazerem isso. E o festival de Parintins é uma das maiores festas do Estado do Amazonas, e é importante que tenha a participação dessas embarcações, uma vez que nosso meio de transporte, em sua maioria, é fluvial”, comentou.

Henderson Martins

EM TEMPO