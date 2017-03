Procura por flores está em alta por conta do Dia da Mulher

Para quem vai presentear no Dia Internacional da Mulher, as rosas vermelhas são itens imprescindíveis. Este ano, a empresária Léa Gato, proprietária da floricultura Beija-Flor, localizada na avenida Joaquim Nabuco, Centro, disse que a demanda já é 10% maior do que no ano passado.

“Nossa procura começou ainda na semana passada com pesquisa de preços para revenda. E tanto as flores nacionais como as importadas estão com ótima saída, bem melhor do que no ano passado”, comparou.

A loja oferece rosas nacionais por R$ 6 a unidade e acima de 50 unidades por R$ 5, e rosas importadas por R$ 8 a unidade e acima de 50 unidades sai a R$ 7.

Outros atrativos

Como parte das estratégias de vendas, os shoppings também oferecem atrações culturais e de estética para atrair as clientes para as lojas. O Millennium Shopping está preparando uma programação com música, dança e brindes.

As mulheres que estiverem visitando o centro de compras amanhã, nos horários de 12h30, 15h30 e 18h irão acompanhar uma homenagem voltadas para elas.

Já o Manaus Plaza começa suas ações a partir do dia 8 até o dia 10 de março, nas quais serão oferecidas oficinas de maquiagem, esmaltação, coloração e mechas para os cabelos, além da arte em sobrancelhas com henna, micropigmentação e aplicação de cílios russos.

Além de sorteios de sessão de bronzeamento natural. As interessadas deve se inscrever antecipadamente no SAC do Manaus Plaza Shopping, localizado em frente à loja TV Lar, no valor de R$ 15.

Joandres Xavier

EM TEMPO