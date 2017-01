Procura por desconto no IPVA é baixa no AM

A procura pelo desconto no Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por parte de motoristas sem multas por infrações recentes ainda é tímida no Amazonas. Segundo dados da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM), neste mês de janeiro, apenas 101 motoristas solicitaram a redução do imposto, que pode chegar até 20% no Estado.

Conforme o decreto nº 35.580, de 10 de fevereiro de 2015, os condutores de veículos automotores registrados no Amazonas, que não apresentem infrações recentes em seus prontuários, terão descontos sobre os valores do IPVA, da seguinte forma: 10%, no caso de não ter cometido infração de trânsito no exercício anterior; 15%, no caso de não ter cometido infração de trânsito nos últimos dois anos; e 20%, no caso de não ter cometido infração de trânsito nos últimos três anos.

Além dos abatimentos por não ter infrações registradas no período estabelecido pelo decreto, os condutores poderão receber descontos de mais 10% ao pagar a cota única no mês indicado pela placa do carro. O condutor poderá ter acesso à tabela informativa no site da própria Sefaz.

Beneficiada

A jornalista Layana Rios, 30, recebeu dois descontos – um de 10% e outro de 15% -, em sua fatura de IPVA deste ano.

Ela explicou que no momento que todos passam por um aperto financeiro, o abatimento chega em boa hora. Layana afirmou que o processo para receber a redução no IPVA não foi algo demorado e que, em poucos minutos, conseguiu todos os documentos necessários no site da Sefaz.

“Para minha surpresa, fui atendida de forma bastante rápida na sede da Sefaz. Os servidores foram solícitos e explicaram que, como minha placa era final um, para conseguir um desconto a mais de 10%, o abatimento teria que estar no sistema até o dia 31 de janeiro”, disse a jornalista.

Layana falou que é importante as pessoas ficarem atentas para o final da placa do carro para não perder o desconto de 10%. Conforme a legislação, a pessoa deve pedir o desconto com antecedência de, pelo menos, 30 dias.

Para receber os descontos, Layana explicou que foi até a Sefaz e preencheu um requerimento aderindo ao desconto e efetuando o pagamento de uma pequena taxa de R$ 2,50, valor para abrir o processo de adesão à redução do preço. “Não é algo que acontece na hora, mas você abre um requerimento que vai passar por uma análise e, a partir daí, você vai receber uma resposta. Por sorte, a procura pelo desconto é bastante baixa e, em quase 12 horas, eles me ligaram informando que o desconto já estava no sistema”, disse Layana.

Quase 192 mil isentos

De acordo com um levantamento do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), até outubro de 2016, o Amazonas possuía uma frota de 815 mil veículos, deste total, 623.103 devem recolher o IPVA, regularmente, neste ano, enquanto que os demais serão isentos por estarem enquadrados no sistema de frota pertencente a veículos oficiais e de instituições sociais sem fins lucrativos.

Conforme a Sefaz, nos últimos dois anos, a Secretaria encaminhou 72.618 processos de inadimplentes com o IPVA para a Dívida Ativa, cujo valor está estimado em R$ 55,29 milhões. Ainda, segundo a Sefaz, na Dívida Ativa, o proprietário do veículo deve pagar o valor principal, acrescido de multa e juros, além dos honorários advocatícios.

Em muitos casos, conforme a Secretaria da Fazenda, a dívida chega a triplicar de valor. “Nesta fase, não é possível transferir o ônus. O Estado pode, inclusive, tomar um bem para cobrir a dívida, além de negativar o nome do devedor no SPC, Serasa e no processo da Dívida Ativa”, informou a Sefaz.

“Várias pessoas nos procuram para informar que venderam o veículo há anos, não sendo responsáveis pelo débito. Como a Sefaz só trabalha com as informações legais, ela não pode transferir a dívida para o proprietário atual. A medida de transferência automática da titularidade nos cartórios irá regularizar somente as negociações daqui para diante. Quem se sentir prejudicado, tem como único recurso os meios legais de contestação”, declarou o subgerente de controle de IPVA da Sefaz, Aloísio Pessoa.

Henderson Martins

EM TEMPO