Procura faz maconha sumir de farmácias do Uruguai

No primeiro dia de venda de maconha recreativa os usuários uruguaios acabaram com o estoque das farmácias – Divulgação

Em quase dez dias de venda de maconha em farmácias no Uruguai, o número de interessados inscritos no país aumentou em mais de 75%: passou de 4.893 (em 19 de julho, início da atividade) para 8.585, registrados na última sexta-feira (28).

Esse montante já supera o de autocultivadores (pessoas que têm autorização para plantar cannabis em casa): 6.946, segundo dados do Ircca (Instituto de Regulação e Controle da Cannabis), órgão governamental responsável pelo sistema.

Após a entrega inicial, os estoques de maconha das farmácias de Montevidéu se esgotaram no mesmo dia, e um novo lote foi entregue após cinco dias. Novamente a demanda foi maior do que a oferta, e uma terceira leva foi planejada pelo governo três dias mais tarde.

Na manhã da última quinta-feira (27) estava prevista a chegada de novos lotes.

Mas na farmácia Antártida, que fica a apenas dois quarteirões e meio da Prefeitura de Montevidéu, no centro da capital -uma das quatro que aderiram ao sistema-, reinava o vazio: só havia as três funcionárias do local, que aproveitavam a calma para limpar vidraças e arrumar as bijuterias expostas em uma das prateleiras.

Leia também: Anvisa dá parecer contrário à liberação do cultivo de maconha medicinal

“Estamos esperando”, limitaram-se a comentar. “De cada 10 ligações que recebemos, 9 são para saber se já temos maconha de novo”, contou à reportagem a funcionária de outra farmácia da capital, que não quis se identificar.

Até o final da tarde da última sexta (29), a reposição ainda não havia sido feita.

A frequência irregular de distribuição deve permanecer até que o instituto termine as primeiras avaliações do processo, no que vem chamando de “curva de aprendizagem”, e introduza no mercado outras quatro variedades com THC (componente psicoativo da maconha) mais alto, de até 4%, e um maior número de estabelecimentos associados.

Processo

Em Montevidéu, há cerca de 380 farmácias, segundo o Centro de Farmácias do Uruguai. Desse total, apenas quatro aderiram ao plano do governo. Os estabelecimentos vendem duas variedades de flores de maconha em estado natural, embaladas em pacotes de 5 gramas.

Atualmente duas empresas cultivam a planta no país e têm capacidade de produzir quatro toneladas anuais para consumo interno.

A iniciativa é a terceira e última etapa da política de estatização da produção, venda e distribuição de maconha, iniciada com o ex-presidente José Mujica, em 2013.

A primeira fase começou com a liberação do autocultivo. Depois, veio a regularização dos clubes de cannabis, onde até 45 pessoas podem se reunir para cultivar e compartilhar a droga. Estima-se que 160 mil uruguaios consumam maconha.

Denise Mota

Folhapress



Leia mais:

Usuários esgotam maconha de farmácias de Montevidéu em primeiro dia de vendas

Justiça confirma liberação de casal para plantar maconha medicinal

Uruguai começa a vender maconha de uso recreativo em farmácias