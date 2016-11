Procon notificará Banco do Brasil pelo fechamento das agências bancárias no Amazonas

Em virtude da notícia do fechamento de aproximadamente 400 agências bancárias pelo Banco do Brasil, o Procon AM notificará o banco para que esclareça quais medidas serão tomadas para evitar que o consumidor amazonense sofra qualquer tipo de prejuízo. O anúncio de fechamento das agências foi feito pelo Banco do Brasil na segunda-feira (21).

De acordo com Rosely Fernandes, secretária de estado do Procon AM, “o banco deverá informar quantas agências serão fechadas no estado/municípios, quais canais de atendimento serão colocados à disposição do consumidor, bem como quais medidas serão tomadas para minimizar eventuais filas e demora do atendimento, queixa frequente de muitos consumidores”.

Além disso, o Procon AM solicitará ao Banco do Brasil a apresentação de um plano de comunicação para garantir a informação prévia e plena para os clientes sobre as mudanças a serem realizadas com o fechamento das agências.

O Procon orienta que eventuais reclamações devem ser feitas na sede do órgão localizada à avenida André Araújo, Nº.1500, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus, ou ainda pelo email: gabsec.procon@procon.am.gov.br. O Procon AM também disponibiliza dois números para reclamações: 0800 092 1512 e 3215-4010.

Com informações da assessoria