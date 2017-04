Procon Manaus participa de audiência pública com Eletrobras

Nesta terça-feira (11), a convite do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE/AM), a Ouvidoria e Proteção ao Consumidor – Procon Manaus participou de audiência pública junto a outros órgãos de defesa do consumidor e a Eletrobras Distribuição Amazonas. Os órgãos discutiram sobre às sucessivas quedas de fornecimento de energia e o apagão ocorrido no último dia 31 de março, além de R$ 3,7 bilhões pagos indevidamente, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), à concessionária pela construção da Usina de Angra 3.

“A audiência pública quer estabelecer um canal direto com a empresa de distribuição de energia, com a finalidade de dar uma continuidade e esclarecimento para a sociedade”, disse o promotor de justiça, Otávio Gomes.

Para o coordenador da Ouvidoria e Procon Manaus, Afonso Lins, a empresa deve prestar esclarecimentos e tentar agilizar os processos desta no órgão. “A empresa precisa respeitar os consumidores e dar respostas a todas as demandas”, disse.

Em sua defesa a Eletrobras Amazonas alega que não há problemas estruturais e sim contratuais com a Petrobras, e que esta deixou de fornecer gás para a Usina de Aparecida desde julho de 2016, tendo uma previsão de corte no fornecimento de gás para a Usina de Mauá 03, para a data de 13 de abril.

“Há uma dívida por parte da Eletrobras de R$ 6 bilhões, que estamos negociando com a Petrobrás. Com isso eles diminuem ou deixam de fornecer gás (natural) para gerar produção energética, e acaba tendo uma sobrecarga no Linhão (Tucuruí). Não digo que haverá um novo apagão, porém com essa sobrecarga, há probabilidades”, esclareceu o presidente da Eletrobras Distribuição Amazonas, Francisco Romário Wojcicki.

Com informações da assessoria