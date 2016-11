Procon Manaus alerta escolas particulares sobre lista de material escolar

Representantes de escolas particulares da cidade participaram de uma palestra promovida pela Ouvidoria e Proteção ao Consumidor – Procon Manaus com o intuito de esclarecer quais itens podem ser solicitados nas listas de material escolar. A atividade foi realizada nesta segunda-feira (21).

O coordenador da Ouvidoria e Proteção ao Consumidor, Afonso Lins, destacou a importância do encontro para orientar os centros de educação particulares quanto à lista de materiais e também em relação aos processos de matrículas e retenção de documentos.

“Nosso objetivo é que as escolas particulares nos vejam como parceiros, por isso convidamos todos para esse diálogo”, disse Afonso Lins.

De acordo com a Lei Federal 8.970/1997, alterada pela 12.886/2013, a escola não pode solicitar pagamento adicional ou ao fornecimento de qualquer material escolar de uso coletivo dos estudantes ou da instituição. A mesma lei também diz que não se pode reter documentação de aluno por inadimplência.

O Sindicato das Escolas Particulares do Estado (Sinepe) esteve presente e demandou juntamente com os representantes das escolas uma ação sobre inadimplência. Ficou acertado uma reunião entre Procon Manaus, Sinepe e escolas particulares para definirem a data da Semana de Conciliação e quais escolas que participarão.

“A reunião foi de grande valia, com as informações e principalmente pela futura parceria na Semana de Conciliação entre pais e escolas particulares”, comenta a vice-presidente do Sindicato, Vera Lúcia Gomes Serqueira.

Com informações da assessoria