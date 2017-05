Procon fará atendimento no Cacau Pirêra, nesta sexta

A Secretaria Executiva de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon Amazonas), por meio de sua equipe estará no Distrito do Cacau Pirêra, no município de Iranduba (a 27 km de distância de Manaus) , onde realiza atendimentos e fiscalizações. O horário de atendimento será das 8h às 14h nas instalações do Corpo de Bombeiros.

O projeto

O projeto Procon Itinerante foi lançado em setembro de 2015, durante as comemorações dos 25 anos de existência do Código de Defesa do Consumidor e tem como objetivo disponibilizar os serviços de abertura de reclamações e orientação jurídica para as pessoas que não têm disponibilidade de irem à sede do Procon Amazonas, em Manaus.

Os consumidores precisam levar para o atendimento os originais e cópias dos documentos pessoais ( RG, CPF e Comprovante de Residência), além de qualquer documento que comprove a relação de consumo/serviço (faturas, contratos, notas fiscais, etc).

