Procon Amazonas orienta pais sobre lista de material escolar

Com a chegada do início do ano, vem a preocupação dos pais com a matrícula dos filhos e compra do material escolar. Com o objetivo de orientá-los em relação ao que é permitido ou não relacionado à matrícula e material escolar, o Procon Amazonas baixou a portaria nº 001/2016, publicada no Diário Oficial do Estado do Amazonas em janeiro/16.

A portaria possui sete artigos e também um anexo com uma lista exemplificativa de materiais que não podem ser solicitados pelas escolas, como por exemplo: álcool, algodão, argila, caneta hidrográfica permanente (tipo pincel), cartolina em geral, cola em geral, copos descartáveis, envelopes, E.V.A.

Estes são apenas alguns dos itens que constam da listagem com 34 artigos especificados. A portaria também dá encaminhamento a questões relacionadas ao fornecimento de produtos e serviços educacionais, como por exemplo, as previstas no artigo 3º que considera abusiva a cláusula que permita, por exemplo, a perda total do valor pago a título de primeira parcela (“matrícula”), em casos de desistência anteriormente ao início das aulas.

A Secretária de Estado do Procon Amazonas, Rosely Fernandes, ressalta que a leitura do contrato de prestação de serviços educacionais é primordial.

O Procon Amazonas também lança nesta quarta-feira (4), a cartilha eletrônica de orientação aos pais sobre reajustes das mensalidades escolares, direitos dos alunos inadimplentes, que tipo de material pode ser exigido, entre outras informações importantes. A cartilha estará disponível na página do Procon no Facebook. www.facebook.com/ConsumidorAM/ .

Reclamações e orientações sobre estas e outras questões relacionadas ao direito do consumidor podem ser realizadas por meio dos seguintes canais de atendimento do Procon Amazonas: na sede, situada na avenida André Araújo, 1500, Aleixo, de segunda a sexta, das 8h às 14h; ou pelos telefones (92) 3215-4010/4009 e pelo 0800 092 1512.

Com informações da assessoria