Procon Amazonas fiscaliza cobrança de bagagens no Aeroporto Eduardo Gomes

A cobrança não proporcionou, até agora, a redução dos preços das passagens – Arquivo EM TEMPO

Nesta sexta-feira (28), a partir das 11h, no Aeroporto internacional Eduardo Gomes, a Secretaria Executiva de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon Amazonas) realizará uma ação de fiscalização nas áreas onde estão localizados os balcões de atendimento ao consumidor e de check-in. A ação integra uma mobilização nacional em favor dos direitos do passageiro-consumidor, em especial em relação ao pagamento de taxas por malas despachadas.

A secretária executiva de Estado do Procon Amazonas, Rosely Fernandes, explicou que a participação do Procon Amazonas na mobilização nacional visa, principalmente, verificar a disponibilidade de informações específicas, claras e objetivas em relação às novas regras da resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), para cobrança de bagagem despachada nos voos nacionais e internacionais.

Leia também: Saiba como ficará o trânsito em Manaus durante a Marcha pra Jesus

Apesar das alegações feitas pela Anac de que está realizando um acompanhamento permanente das tarifas comercializadas em todas as linhas aéreas domésticas, não há por parte dos fornecedores a disponibilidade de informação adequada sobre os valores cobrados para despacho de bagagens. Além da cobrança não ter proporcionado, até agora, a redução dos preços das passagens, como era esperado.

“Além das questões relacionadas ao pagamento por bagagem despachada, também será verificado se está sendo respeitado o atendimento preferencial”.

Órgãos participantes

A mobilização nacional foi idealizada para reforçar a campanha “Bagagem sem Preço”, promovida pela Comissão Especial Defesa do Consumidor (CEDC) do Conselho Federal da OAB, presidida pela conselheira fiscal Marié Miranda e apoiada pelo presidente da OAB, Claudio Lamachia.

A blitz nacional será realizada pelos Procons estaduais, tendo em vista sua competência institucional; Comissões de Defesa do Consumidor das seccionais da OAB, membros do CEDC e Ministério Público, com apoio de entidades civis de defesa do consumidor, entre elas a Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor (MPCON) e a Associação Brasileira dos Procons (Procons Brasil).

Com informações da assessoria