Procon Amazonas faz fiscalização em shoppings de Manaus durante a ‘Black Friday’

O Procon Amazonas vai realizar, de 17 a 25 de novembro, uma ação fiscalizadora em centros comerciais de Manaus durante a realização do período de promoções, conhecido como ‘Black Friday’. O objetivo é orientar o consumidor que vai às compras e pretende economizar aproveitando os descontos oferecidos pelos shoppings.

As equipes de fiscalização do Procon Amazonas vão estar, de 10h às 14h, em três estabelecimentos comerciais por dia para verificar as práticas comerciais e orientar o consumidor.

Conheça os cuidados com as liquidações

A ‘maquiagem’ de preços tem sido a principal reclamação sobre o evento. Veja dicas para não cair em ciladas e saiba quais são os seus direitos. A chamada Black Friday (sexta-feira negra, em tradução livre) é o dia que marca a promoção em massa dos varejistas.

No Brasil, a promoção começou a ser promovida em 2010. Contudo, há críticas de que, aqui, as promoções não são verdadeiras: as lojas fariam uma ‘maquiagem’ de preços para simular descontos nos produtos. Por isso, é preciso ter muita atenção.

Pesquisar é fundamental

O primeiro cuidado que o consumidor deve ter ao comprar em liquidações como essa é o de identificar os produtos que se encontram realmente em oferta.

Não é raro que estabelecimentos aproveitem o chamariz da liquidação para anunciar como promocionais itens com preços semelhantes aos verificados antes do período ou que tiveram seu preço elevado pouco tempo antes para simular um desconto maior – a chamada maquiagem de preços. Tal prática caracteriza-se como publicidade enganosa e o estabelecimento que a adotar pode ser penalizado.

Uma forma simples de saber se os produtos estão com preços realmente promocionais e fazer lista do que se pretende comprar e fazer uma pesquisa de preços em pelo menos três estabelecimentos diferentes. Com duas semanas de antecedência, se possível.

Outro cuidado importante, principalmente no caso de compra pela internet, é pesquisar a idoneidade da loja. Desconfie de preços muito abaixo da média.

Mesmo que as ofertas sejam reais, é bom tomar muito cuidado com as compras para não exceder o orçamento nem se arrepender depois. Para não se endividar, evite comprar por impulso para não comprometer o orçamento com gastos desnecessários.

Direitos do consumidor

Em caso de redução no preço por defeito do produto, a informação deve ser prévia e clara. Além disso, o defeito não pode comprometer o funcionamento, a utilização ou a finalidade do item.

Vale lembrar que o desconto nos preços não exime os estabelecimentos de observarem integralmente a legislação que protege o consumidor.

A lei garante que, no caso do produto que apresentar defeito, a loja ou fabricante deve reparar a falha em até 30 dias. Caso o conserto não ocorra nesse prazo, o consumidor poderá escolher entre três opções: exigir sua troca por outro produto em perfeitas condições de uso; a devolução integral da quantia paga, devidamente atualizada ou; o abatimento proporcional do preço.

Ainda de acordo com a legislação, compras realizadas fora de lojas físicas – pela internet, catálogos ou telefone, por exemplo – podem ser canceladas no prazo de sete dias a partir da entrega do produto, mesmo que ele não apresente qualquer defeito.

Mesmo que a loja declare possuir uma política de trocas diferente no momento da venda (o que é bastante comum), não poderá deixar de garantir o direito de arrependimento em sete dias.

Toda informação transmitida ao consumidor – por meio de publicidade, embalagens ou mesmo declarações dos vendedores – torna-se uma cláusula contratual a ser cumprida pelos lojistas e fabricantes.

De acordo com essa regra, o consumidor tem o direito de exigir que os produtos lhe sejam vendidos exatamente pelos preços e condições anunciados na mídia, cartazes ou outros meios. Se essas garantias forem violadas, o consumidor pode e deve formular uma reclamação ao Procon Amazonas.

Cronograma de fiscalização:

Quinta, 17

1) Shopping Manaura; 2) Shopping Amazonas; 3) Shopping P. Negra;

Sexta, 18

1) Shopping Uai; 2) Shopping Leste; 3) Shopping Via Norte;

Segunda, 21

1) Shopping Studio 5; 2) Shopping Plaza; 3) Shopping Milenium;

Terça, 22

1) Shopping Manaura; 2) Shopping Amazonas; 3) Shopping P. Negra;

Quarta, 23

1) Shopping Uai; 2) Shopping Leste; 3) Shopping Via Norte;

Quinta, 24

1) Shopping Studio 5; 2) Shopping Plaza; 3) Shopping Milenium;

Sexta, 25

1) Shopping Manaura; 2) Shopping Amazonas; 3) Shopping P. Negra.

Com informações da ass