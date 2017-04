Procon-AM orienta consumidores sobre as novas regras dos cartões de crédito

A partir de agora, o consumidor não vai mais poder continuar pagando o valor mínimo todos os meses (pagamento no rotativo) caso não consiga quitar integralmente o valor na data do vencimento.

Caso pague somente o mínimo naquele mês, na próxima fatura, ou próximo ciclo, o valor restante, acrescido de juros e encargos comporão um financiamento a ser obrigatoriamente oferecido pelos bancos.

O consumidor deverá ficar atento e exigir do fornecedor informações sobre as condições deste financiamento, tais como o valor das parcelas, o número de meses e os encargos cobrados pelo mesmo.

Além disso, caso o limite do consumidor não tenha sido integralmente utilizado, poderá continuar a fazer compras, que serão debitadas na próxima fatura.

Assim, no vencimento da mesma, o consumidor deverá quitar as parcelas do financiamento e ainda as compras realizadas no mês, sistemática que poderá causar alguma dificuldade de entendimento por parte do cliente, avalia Rosely Fernandes, Secretária Executiva de Estado -Proncon-AM.

O consumidor deve ficar prevenido ainda, pois se houver compras parceladas a serem debitadas em sua fatura, além das parcelas do financiamento e das compras do mês, haverá ainda a cobrança destes valores nas faturas.

Caso haja dúvidas, o consumidor deverá procurar o Procon/AM pelos seguintes canais de atendimento: 92 3215-4010 ou pelo: gabsec.procon@procon.am.gov.br

Com informações da assessoria