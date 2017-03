Procon-AM inaugura posto na Zona Leste

A população amazonense recebeu o novo posto do Procon-AM, na tarde desta quarta-feira (15), data em que é comemorado o Dia Internacional do Consumidor. O posto de atendimento irá funcionar nas dependências do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), localizado no Shopping Cidade Leste, bairro São José, na Zona Leste de Manaus, uma das mais populosas da capital.

Os PACs são administrados pela Secretaria de Estado de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (Sejusc) e oferecem diversos serviços ao cidadão amazonense como o atendimento da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), a emissão de documentos pessoais, entre outros serviços realizados por meio de 12 órgãos públicos e entidades que atuam em parceria com o Governo do Amazonas por meio da Ouvidoria Geral do Estado.

A maior demanda está relacionada à unidade da Defensoria Pública, que, no período entre outubro de 2014 e agosto deste ano, registrou 35 mil atendimentos. Atualmente, existem 11 PACs em Manaus, gerenciados pela Sejusc.

“Descentralizar e facilitar o acesso aos serviços é o intuito dos PACs e agora com o reforço do Procon-AM iniciando pela unidade Leste, a população ganha mais uma alternativa de garantir seus direitos como consumidor. Além disso, o funcionamento do Procon-AM em outros PACs está em análise com objetivo de ampliar o atendimento às outras zonas de Manaus”, enfatizou a secretária de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Graça Prola.

No local, o Procon-AM disponibiliza dois guichês para atendimento ao consumidor e irá oferecer os mesmos serviços disponibilizados na sede do Procon Estadual, como a orientação sobre os direitos do consumidor, a formalização de reclamações e a marcação de audiências que serão realizadas na sede do Procon Amazonas localizada à avenida André Araújo, Nº 1500, bairro Aleixo, zona Centro-Sul.

O número de atendimentos realizados pelo Procon-AM demonstram a importância do órgão no trabalho de divulgação, fiscalização e fortalecimento das políticas públicas do Governo do Amazonas voltadas para a defesa dos direitos do consumidor. Em 2015, o Procon-AM registrou um total de 77.825 atendimentos, uma marca superada em 2016, com 79.033 atendimentos registrados.

A Secretária Executiva do Procon-AM, Rosely Fernandes afirma que esta inauguração tem uma importância múltipla. “A gente vai poder diversificar, criar braços e é isso que a gente quer. Levar os serviços tutelados pelo estado para perto de onde as pessoas moram. A ideia também é levar para outros lados da cidade para que todos tenham acesso à cidadania e à justiça”, afirmou a secretária do Procon-AM;

O posto do Procon-AM no PAC Cidade Leste vai funcionar de segunda a sexta, das 8h às 14h.

Com informações da assessoria