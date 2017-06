Procissão fluvial de São Pedro acontece nesta quinta em Manaus

O padroeiro dos pescadores e de todos aqueles da água para suas atividades e trabalhos diários-arquivo/EM TEMPO

Com o tema “Com São Pedro seguimos Jesus” e o lema “Tu és Pedro e sobre esta Pedra construirei a minha Igreja”, a Arquidiocese de Manaus e a Colônia dos Pescadores realizarão no dia 29 de junho a tradicional procissão fluvial em honra a São Pedro, o padroeiro dos pescadores e de todos aqueles da água para suas atividades e trabalhos diários. A expectativa é que centenas de embarcações participem desse evento que está em sua 68ª Edição.

A concentração acontece a partir das 12h na Igreja Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, situada à Rua Inocêncio de Araújo. A saída da procissão terrestre ocorre às 14h, do lado esquerdo da Igreja em direção à Avenida Rio Negro até o Terminal Pesqueiro. Em seguida da Procissão fluvial que vai passar no Porto Amarelinho, Orla do São Raimundo, Rodoey/Catedral, Comunidade São Pedro – Compensa 3, Retorno pela Ponte Jornalista Phelippe Daou, Sede do Porto do Chibatão e Panair. Por fim, todos retornam para a Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro onde ocorrerá a missa presidida pelo bispo auxiliar de Manaus, Dom Tadeu Canavarros.

Para participar da procissão fluvial na balsa é necessário apresentar uma senha que será distribuída na secretária da Paróquia de Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, no dia 28 de junho (um dia antes da festa).

