Procissão e missa devem reunir 80 mil fiéis em homenagem a Nossa Senhora da Conceição

Mais de 80 mil fiéis são esperados na procissão de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do Amazonas, que será realizada, na quinta-feira (8), dia dedicado à santa. A programação em homenagem terá início às 7h30, com uma missa presidida por Dom Mario Pascalloto.

Dando continuidade as comemorações, a Arquidiocese de Manaus, juntamente com as pastorais da Matriz, realiza, às 9h, uma nova missa, que será celebrado desta vez por Dom José Albuquerque. Às 16h30, a organização da igreja dará início a procissão que seguirá o mesmo percurso dos anos anteriores, saindo da catedral, localizada na avenida Sete de Setembro, Centro. Na chegada da caminhada, haverá mais uma missa de encerramento dos festejos, presidida pelo arcebispo Dom Sérgio Eduardo Castrianni.

De acordo com o pároco da Matriz, Charles Cunha, esse ano, o tema da celebração em honra a Nossa Senhora da Conceição é ‘Maria ensina-nos a seguir o teu filho’ com lema ‘Fazei tudo o que ele vos dizer’.

“Esses temas foram escolhidos porque estamos vivendo o ano mariano, que vai até 11 de outubro de 2017. Esse período corresponde as comemorações dos 300 anos da aparição da imagem de Nossa Senhora em Aparecida”, explicou.

Sobre a consagração de padroeira do Amazonas, padre Charles disse que, a oficialização feita pelo papa só foi concluída no ano de 1950. Os motivos que a tornaram padroeira do Estado estão relacionados a construção da Matriz, que recebeu após a finalização das obras, uma imagem de Nossa Senhora da Conceição.

Nossa Senhora da Conceição

Segundo os historiadores, Imaculada Conceição refere-se a um dogma, através do qual a Igreja declarou que a concepção da Virgem Maria foi sem a mancha (mácula em latim) do pecado original. Desde o primeiro instante de sua existência, a virgem Maria foi preservada do pecado pela graça de Deus.

Desde os tempos da Igreja primitiva, os fiéis sempre acreditaram que Maria, a mãe de Jesus, nasceu sem o pecado original. Tanto no Oriente como no Ocidente, há grande devoção à Maria, enquanto mãe de Jesus e virgem sem pecados. No começo do cristianismo, o dogma da Imaculada Conceição já era tido como uma verdade de fé para os fiéis.

Gerson Freitas

Jornal EM TEMPO