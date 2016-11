Processo seletivo para escolas municipais de educação integral vai acontecer entre 24 e 25 de novembro

Pais e responsáveis interessados em matricular os filhos em escolas municipais de Educação Integral devem ficar atentos ao prazo de inscrição para o Processo Seletivo de matricula para novos alunos. A Secretaria Municipal de Educação (Semed), realiza nos dias 24 e 25 de novembro, as inscrições gratuitas para o processo.

Serão ofertadas 82 vagas para o Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), sendo 35 vagas para a Escola Municipal Maria das Graças Andrade Vasconcelos, localizada no bairro Alvorada, Zona Oeste, das quais 11 vagas para o 1º ano, 19 para o 2º ano e 5 vagas para o 3º ano. Outras 47 vagas são para a Escola Municipal Waldir Garcia, no bairro São Geraldo, zona Centro-Sul, divididas em 25 para o 1º, 10 para o 2º, 4 para o 3º e 8 para o 4º ano do Ensino Fundamental.

O Edital nº003 do Processo Seletivo 001/2017 foi divulgado na edição de n° 3995, do Diário Oficial do Munícipio (DOM).

Inscrições

Para realizar a inscrição, os interessados devem procurar, das 8h30 às 12h e das 13h15 às 16h30, dos dias 24 e 25 deste mês, a Escola Municipal Waldir Garcia, localizada na Travessa Pico das Águas, nº 339, bairro São Geraldo, e quem tem interesse em se matricular na Escola Municipal Maria das Graças Andrade Vasconcelos deve procurar a sede da Divisão Distrital da Zona Oeste (DDZ 2), na avenida Desembargador João Machado, nº 3785, bairro Planalto.

Documentos

É necessário portar documentos oficiais de identificação do aluno, boletim escolar para alunos que ainda não são da rede pública e comprovante de residência. Será necessária, ainda, a apresentação do comprovante de renda da família, que poderá ser feita por meio de declaração de rendimento, declaração do imposto de renda ou comprovação de participação da família em Programas Sociais do Governo Federal, Estadual e Municipal.

Critérios

Um dos critérios da seleção é a proximidade residencial da escola desejada. Outro fator é a menor idade, considerando o ano, mês e dia de nascimento. Em caso de empate, deve ser adotado o critério de maior número de filhos.

“A preferência é para os bairros São Geraldo e Presidente Vargas e para escola Maria das Graças os alunos devem morar no bairro Alvorada e Bairro da Paz. Nas escolas de educação integral os alunos entram 7h e saem 16h onde realizam diversas atividades educacionais”, destacou Darlene Liberato, chefe da Gerência de Matrículas da Semed.

O resultado do processo seletivo, com a lista dos selecionados, será divulgado no dia 30 de novembro no mural das escolas participantes e no site da Semed. As matrículas serão realizadas nos dias 20 e 21 de dezembro.

Com informações da assessoria