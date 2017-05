Processo Seletivo do Ifam oferece mais de mil vagas em cursos técnicos

O Instituto Federal de Educação do Amazonas (IFAM) abriu nesta sexta-feira (26), as inscrições para o Processo Seletivo 2017/2º semestre com 1163 vagas para os 13 cursos técnicos de Nível Médio – modalidade Subsequente.

Ofertam as vagas os campi Coari, Lábrea, Manaus Centro, Maués, Parintins, Presidente Figueiredo, Humaitá, Eirunepé, Itacoatiara e Manacapuru.

Os interessados têm até o dia 11 de junho para efetuar sua inscrição gratuitamente pelo site www.ifam.edu.br Aqueles que não tiverem acesso à internet poderão se dirigir aos campi ofertantes de vagas, de 2ª a 6ª feira nos horários definidos em edital.

A seleção dos aprovados será feita com base na média das notas de português e matemática do 1º ao 3º ano do Ensino Médio. Os editais podem ser encontrados no site www.ifam.edu.br.

Cursos Ofertados

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter concluído o Ensino Médio até a data da matrícula. Os cursos com vagas disponíveis são: Edificações, Eletrotécnica, Informática, Informática para Web, Mecânica, Meio Ambiente, Química, Agricultura, Florestas, Administração, Manutenção e Suporte em Informática, Agronegócio e Secretariado.

Com informações da assessoria