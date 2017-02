Privatização da Eletrobras deve ficar para 2018

A conclusão do processo de privatização da Eletrobras Distribuição Amazonas, que estava prevista para este ano, poderá ficar somente para 2018. Por estarem em andamento as negociações de venda de outras distribuidoras, o processo de privatização deve demorar ainda mais para ser concluído.

De acordo com o vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanitárias do Estado do Amazonas (Stiu-AM), Joseirton Albuquerque, a distribuidora local está no aguardo apenas das demais comercializações. “Tudo acontece em uma reação em cadeia. Outras cinco distribuidoras estão em fase e negociação. O processo de privatização da nossa distribuidora já foi iniciado. No entanto, não há previsão de término. Além disso, há muitas pendências financeiras ”, explicou.

Segundo o sindicalista, a privatização da Eletrobras Distribuição Amazonas não será benéfica. “O alto custo da energia no Estado será um dos reflexos negativos desse processo. Além disso, ocorrerá o abandono geral do interior, pois qualquer empresa que assumir não verá os demais municípios como fonte de lucro alto”, justificou.

O vice-presidente disse ainda que o interior do Amazonas será altamente prejudicado, pois não haverá nenhum tipo de investimento, nem mesmo na mão de obra. “Pode acontecer até um grande número de acidentes fatais, pois os profissionais escalados para o interior por outra empresa não receberão treinamento adequado para atuar na área”, enfatizou.

Campanha

Na próxima terça-feira (14), os trabalhadores urbanitários irão se reunir com os deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) para discutir propostas contra a privatização. “É um momento para pedirmos atenção para a nossa categoria, que será extremamente prejudicada”, salientou.

Além dos problemas citados, o sindicalista destacou ainda a questão das demissões. Segundo ele, mais de 2 mil trabalhadores deverão ser afetados negativamente com a privatização da Eletrobras Distribuição Amazonas.

Estatais chinesas

A concessionária do Amazonas pode ser comprada por estatais chinesas que encontram-se em fase de investimentos em todo o país. Entre as interessadas na distribuidora estão as gigantes do país oriental State Grid e a China Three Gorges (CTG).

Esta última possui ativos no segmento no Brasil e é controladora indireta das distribuidoras do grupo EDP, de São Paulo, há mais de 3 anos. No país, a empresa já investiu, aproximadamente, R$ 15 bilhões no setor, em hidrelétricas, e está de olho no mercado de geração de energia eólica.

A State Grid também já demonstrou ao mercado o interesse de adquirir mais ativos no mercado de energia do Brasil.

Alyne Araújo

EM TEMPO