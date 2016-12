Princípio de incêndio em hospital causa corre-corre em Manaus

Funcionários e pacientes de um hospital localizado no Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul de Manaus, precisaram ser retirados às pressas, no fim da manhã deste sábado (3), devido a um princípio de incêndio no centro cirúrgico.

De acordo com o Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas (CBMAM), duas viaturas da corporação foram acionadas para conter o foco de incêndio, que começou por volta das 11h45.

Os bombeiros fizeram a evacuação do local, que na hora possuia muita fumaça. Os militares precisaram quebrar janelas para dissipar a fumaça e iniciar buscas para identificar pessoas presas e localizar o foco do incêndio, que ocorreu no segundo andar do prédio, em um pequeno depósito de materiais. No local, ainda segundo os bombeiros, existem várias caixas de algodão, que pode ter auxiliado no aumento da fumaça.

Enfermeiros e até pacientes passaram mal após inalarem a fumaça e foram retiradas da enfermaria. Elas estão sendo atendidas pelas equipes médicas do próprio hospital e serão alojadas em outro setor da unidade médica.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da unidade de saúde, mas não obteve sucesso até a publicação desta matéria. O incêndio já foi controlado, mas as causas ainda são desconhecidas.

