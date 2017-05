Princípio de incêndio destrói sala de aula na Zona Leste de Manaus

Um princípio de incêndio, na manhã desta sexta-feira (19), destruiu parcialmente a sala do Telecentro da Escola Municipal Hiran de Lima caminha, localizado na Avenida Autaz Mirim, Bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da capital. De acordo com informações da assessoria dos Bombeiros, os computadores e outros matérias que eram usados nas aulas foram danificados.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) informou que o incêndio foi imediatamente controlado pelo Corpo de Bombeiros e que, no momento do incidente, não havia ninguém na sala de aula, ocasionando apenas danos materiais. As aulas na unidade seguem normalmente.

Ainda de acordo com a Semed, o Departamento de Engenharia da Secretaria e o Centro de Operação de Segurança Escolar (Cose) já providencia os reparos necessários. As causas do incêndio serão apuradas pelo Corpo de Bombeiros.

EM TEMPO