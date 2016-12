Princípio de incêndio causa pânico em restaurante na Zona Centro-Sul

Um princípio de incêndio ocorrido por volta das 20h15, no restaurante Tabule, localizado na rua Pará, bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul, gerou pânico e confusão na noite desta quinta-feira (8). Segundo relato do capitão Audrey Barbosa, do Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por conta de um superaquecimento gerado em uma fritadeira elétrica que era utilizada no local.

O utensílio, disse o capitão, “estava próximo a materiais combustíveis, o que gerou fogo e muita fumaça. Foi necessário desligar toda a rede elétrica e retirar cuidadosamente o material que gerava essa fumaça”.

Três equipes e dois caminhões de combate a incêndio, além de uma unidade de resgate, foram deslocados para a área. Ao todo, 12 bombeiros participaram da ação de combate às chamas e rescaldo.

Devido ao local ser muito amplo, foram necessários 20 minutos para os bombeiros debelarem o fogo. “Esse é um procedimento padrão para deixar toda a área em segurança. Por conta da quantidade de fumaça que havia, o local ficou intransitável”.

De acordo com o capitão Audrey Barbosa, o restaurante será interditado até os proprietários procederem à troca de todo o sistema elétrico e do equipamento que foi danificado. Não houve vítimas apenas danos materiais.

Jornal EM TEMPO